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Salzburg heute
Folge 1080: Salzburg heute vom 05.04.2026
13 Min.Folge vom 05.04.2026
5 Verletzte nach schwerem Unfall auf Tauernautobahn | Festfreude und Überlastung: Pfarrer im Ostertrubel | Erster Ostersegen von Papst Leo XIV. | Ostereiersuche im Freilichtmuseum | Salzburg beendet Negativserie | Chinesische Wanderin aus Tiefschnee gerettet | Glühendes Osterschauspiel: Schwammtragen im Pinzgau
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