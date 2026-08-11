Staffel 2Folge 14vom 11.08.2026
Das Katzen-Schlamassel / Die Legende von El Ratoncito PérezJetzt kostenlos streamen
Santiago auf hoher See
Folge 14: Das Katzen-Schlamassel / Die Legende von El Ratoncito Pérez
22 Min.Folge vom 11.08.2026
Als Bonnies Kater vorgibt, ein guter Pirat zu sein, stellt die Crew fest, dass er hinter ihrem Schatz her ist. Die Crew arbeitet dieses Mal mit der legendären Maus El Ratoncito Pérez zusammen. Sie versuchen, seine gestohlenen Sachen zurückzuholen.
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Santiago auf hoher See
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Action
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Nickelodeon Germany & © Season 1-2: Nickelodeon