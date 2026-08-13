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Santiago auf hoher See

NickelodeonStaffel 2Folge 16vom 13.08.2026
Drei ist eine magische Zahl / Nicht auf der Karte

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Santiago auf hoher See

Folge 16: Drei ist eine magische Zahl / Nicht auf der Karte

22 Min.Folge vom 13.08.2026

Mit der Hilfe von El Guardián löst die Crew das Puzzle ihres neuen Hauptquartiers, um einen geheimen Schatz zu öffnen. // Die Crew reist zu den unbekannten Ecken des Ozeans und entdeckt ein echtes Seeungeheuer, das ihre Hilfe braucht.

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