Sarah Grahams Food Safari
Folge 1: Familien-Brunch in Simbabwe
24 Min.Ab 6
Die kulinarische Afrikareise der Köchin und Food-Bloggerin Sarah Graham beginnt auf der Farm ihrer Kindheit, bei ihren Eltern in Simbabwe. Serviert wird vor atemberaubender afrikanischer Busch-Kulisse.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media