Sarah Grahams Food Safari
Folge 7: Lachsfilet und Löwenhüter
24 Min.Ab 6
In der "David Livingston Safari Lodge" bereitet Sarah Graham ein spezielles Dinner für die Wildhüter zu, die sich hier zum Schutz der Löwen engagieren: Reispapierröllchen, gegrillter Lachs und Panna Cotta versüßen den Abend am Fluss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media