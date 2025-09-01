Perfektes Lamm in der Halbwüste KarooJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 15: Perfektes Lamm in der Halbwüste Karoo
24 Min.Ab 6
Heute sind wir in der Halbwüste Karoo mit dem Städtchen Prince Albert. Auf den Tisch kommen: würzig gebackene Frühstückseier mit Chorizo, Lammkoteletts mit Gremolata und Polenta-Chips sowie eine würzige Chai-Schokoladen-Tarte als Dessert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media