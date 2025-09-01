Meeresfrüchte an Mosambiks TraumküsteJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 2: Meeresfrüchte an Mosambiks Traumküste
24 Min.Ab 6
In dieser Folge zeigt Sarah Graham, was man alles aus Kokosnüssen zubereiten kann: zum Beispiel ein cremiges Garnelen-Kokos-Curry oder einen saftigen Ananas-Nektarinen-Cashew-Kuchen mit Kokoszucker, Kokos-Öl und Kokos-und Cashew-Mehl.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media