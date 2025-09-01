Kulinarischer Abschied von MosambikJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 6: Kulinarischer Abschied von Mosambik
24 Min.Ab 6
Sarah bereitet am offenen Feuer gerösteten Hummer und Prego Rindfleisch Spieße zu. Dazu gibt es eine Ananas-Mango-Weintrauben Salsa und zum Abschluss noch das Rezept für gesundes, süßes Powerfood: Kokos-Dattel-Bällchen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sarah Grahams Food Safari
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Okuhle Media