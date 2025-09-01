Tandoori-Huhn und Lamm-BiryaniJetzt kostenlos streamen
Sarah Grahams Food Safari
Folge 7: Tandoori-Huhn und Lamm-Biryani
24 Min.Ab 6
Es geht zurück an die Ostküste Südafrikas. Sarah kocht dort ein wunderbares Abendessen für die Familie: Duftendes Lamm-Biryani, scharfes Tandoori-Huhn, und mit Kardamom gewürzte Nektarinen, kombiniert mit leckerem Kokos-Sorbet.
Genre:Kochen, Reise
Produktion:ZA, 2015
Copyrights:© Okuhle Media