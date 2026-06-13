Kick it like Karen und Boschi!Jetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 13.06.2026: Kick it like Karen und Boschi!
103 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Hola! Es wird scharf und köstlich! Mit Salsa und Nacho-Snacks geht es in die Samstagsrunde. Karen und Boschi laden zur Fußball-Darts-WM. Außerdem gibt es jede Menge Tipps für hitzeresistente Pflanzen, Holunder-Bowle, die perfekte Handsäge und Spartipps.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1