Buon San Valentino! Boschi und Alina im Auftrag der LiebeJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag
Folge vom 14.02.2026: Buon San Valentino! Boschi und Alina im Auftrag der Liebe
87 Min.Folge vom 14.02.2026Ab 12
Ob der Wurststrauß Alinas Herz erobert? Boschi hat ein ganz besonderes Valentinstagsgeschenk dabei. Außerdem präsentieren die beiden Profi-Tipps zu Holzbehandlung und Bilderhängung. Cynthia Barcomi backt Köstlichkeiten zum Valentinstag und in die Stadt der Liebe begleiten wir Ana Pećanić.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1