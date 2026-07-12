Farben- und Lebensfreude am SonntagJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 12.07.2026: Farben- und Lebensfreude am Sonntag
70 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Eine Sonntagssendung gegen Rücken- und Nackenschmerzen, dank Chris Schittko, mit Haar-Style und Brettspiel-Tipps von Reza, Fabian und Flitzi, leckerem Essen von Anton Behnke sowie dem Besuch von Burgen-Walter und Tierärztin Dr. Carolin von Lachner.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: SAT.1