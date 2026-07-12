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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Farben- und Lebensfreude am Sonntag

SAT.1Folge vom 12.07.2026
Farben- und Lebensfreude am Sonntag

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 12.07.2026: Farben- und Lebensfreude am Sonntag

70 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Eine Sonntagssendung gegen Rücken- und Nackenschmerzen, dank Chris Schittko, mit Haar-Style und Brettspiel-Tipps von Reza, Fabian und Flitzi, leckerem Essen von Anton Behnke sowie dem Besuch von Burgen-Walter und Tierärztin Dr. Carolin von Lachner.

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