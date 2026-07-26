Von Schicksalsschlag über Sofaflecken bis hin zu FreundschaftenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag
Folge vom 26.07.2026: Von Schicksalsschlag über Sofaflecken bis hin zu Freundschaften
63 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Vom bewegenden Schicksal nach einem Badeunfall über Tierdiebstahl und den großen Hackfleisch-Test. Außerdem: Tipps gegen Sofaflecken und die Frage, ob Männer und Frauen nur befreundet sein können - all das sind unsere Themen.
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Genre:Unterhaltung, Nachrichtenmagazin
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-6: SAT.1