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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Von Schicksalsschlag über Sofaflecken bis hin zu Freundschaften

SAT.1Folge vom 26.07.2026
Von Schicksalsschlag über Sofaflecken bis hin zu Freundschaften

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SAT.1-Frühstücksfernsehen am Sonntag

Folge vom 26.07.2026: Von Schicksalsschlag über Sofaflecken bis hin zu Freundschaften

63 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12

Vom bewegenden Schicksal nach einem Badeunfall über Tierdiebstahl und den großen Hackfleisch-Test. Außerdem: Tipps gegen Sofaflecken und die Frage, ob Männer und Frauen nur befreundet sein können - all das sind unsere Themen.

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