SAT.1-Frühstücksfernsehen
Mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" gelingt der Start in den Tag! In jeder Ausgabe werden spannende Themen behandelt, die Deutschland bewegen. Ob entspannter Talk mit interessanten Studiogästen, kontroverse Diskussionen, clevere Service-Themen oder das Neueste aus der Welt der Promis - unsere Moderatoren begleiten Sie mit viel guter Laune durch den Morgen.
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" - schau die Highlights in der Mediathek auf Joyn
Das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" macht wach und sorgt für gute Laune - noch vor dem ersten Kaffee des Tages. Zwischen 5:30 Uhr und 10:00 Uhr bekommst du montags bis freitags in SAT.1 und im Stream auf Joyn live alles, was du zum Tagesstart wissen solltest. Du bist Langschläfer:in und möchtest trotzdem nicht auf die Highlights der aktuellen Sendung verzichten? Kein Problem! In der Joyn-Mediathek findest du das Beste der Morgen-Show komprimiert in zahlreiche Clips, auch nach dem Frühstück.
Frühstücksfernsehen am Wochenende: Einschalten und Abschalten
Das "Frühstücksfernsehen" gibt es übrigens nicht nur unter der Woche. Am Wochenende läuft die Sendung von 9:00 bis 12:00 Uhr. Natürlich kannst du die Folge auch live im Stream auf Joyn mitverfolgen. Und sogar die ganze Folge der Wochenend-Ausgabe findest du in der Mediathek. So kannst du dir aktuelle News, spannende Talks oder witzige Studioaktionen ganz flexibel anschauen - wann immer du Zeit und Lust hast.
Auch Clips aus den vergangenen Tagen findest du dort - so kannst du dir die Themen dort bequem nach deinen Interessen zusammenklicken.
Diese Gesichter bringen dich morgens zum Lächeln: Die Moderator:innen
Was wäre "Das SAT.1-Frühstücksfernsehen" ohne sein Moderations-Team? Es ist eine Kunst, schon so früh morgens live auf Sendung vor guter Laune nur so zu sprühen. Aktuell begrüßen dich unter anderem Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Chris Wackert, Alina Merkau, Benjamin Bieneck und Simone Panteleit. Mit einer Mischung aus Charme, Humor und journalistischem Gespür führen sie im Wechsel als Duo durch die Sendung und sorgen für gute Laune am Morgen.
Außerdem sind folgende Reporter:innen dabei: Benedikt Amara, Olcay Özdemir, Simon Waslowski, Marie-Therese Helmschmied, Dominique Boniecki.
Kostenlos streamen - das erwartet dich im Frühstücksfernsehen
Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ist mehr als nur News. Seit über 35 Jahren bekommst du in der Sendung einen bunten Mix aus Unterhaltung, Service und aktueller Berichterstattung
Es gibt:
• Top-News aus Politik, Gesellschaft und Weltgeschehen
• Promi-Talks mit bekannten Persönlichkeiten
• Live-Schalten zu Reporter:innen in ganz Deutschland
• Service-Tipps zu Gesundheit, Ernährung, Technik, Kultur und Alltag
In den zahlreichen Rubriken der Sendung erwarten dich spannende Einblicke in besondere Themenwelten. Film-Fans kommen zum Beispiel beim "Kinotipp" mit Christian Scheermann auf ihre Kosten: Er verrät dir, welche Streifen du nicht verpassen solltest. Wenn Sparfüchse hellhörig werden, ist meist Daniel Engelbarts im Einsatz - als "SAT.1-Spar-Detektiv" spürt er clevere Spartipps und echte Schnäppchen für dich auf. Tierisch wird’s bei den "Animal News" mit Simon Waslowski - in diesen Nachrichten stehen kuriose Geschichten aus dem Reich der Tiere im Fokus. Und bei "Gesünder mit Karlinder" versorgt dich Expertin Charlotte Karlinder mit wertvollem Gesundheitswissen. Aber es gibt noch viele weitere Rubriken. Also: Klick dich gleich auf Joyn rein und entdecke sie alle!