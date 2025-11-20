Die Themen: Bahn-Projekte, der "Der letzte Bulle", Einbrecher-WissenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 20.11.2025: Die Themen: Bahn-Projekte, der "Der letzte Bulle", Einbrecher-Wissen
60 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
In der Sendung erwarten Sie spannende Themen zu Henning Baum, der als Polizist in "Der letzte Bulle" sein Comeback feiert und ein Ex-Einbrecher, der auspackt. Außerdem: Die Deutsche Bahn und ihre endlosen Projekte wie "Stuttgart21" sowie vieles mehr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1