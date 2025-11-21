Von Original-Pasta über das Leben im Frauenhaus bis hin zu GeschenkideenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 21.11.2025: Von Original-Pasta über das Leben im Frauenhaus bis hin zu Geschenkideen
63 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Kulinarische Geschmacksexplosionen von Köchin Graciela Cucchiara, bewegende Einblicke von zwei Frauen ins Frauenhaus, originelle Ideen für Weihnachtsgeschenke und die Frage, woher quietschende Schuhe kommen – all das und noch mehr in der Sendung!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1