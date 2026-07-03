Von Reformen über die 30-Tage-Sex-Challenge bis hin zum AuswandernJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 03.07.2026: Von Reformen über die 30-Tage-Sex-Challenge bis hin zum Auswandern
43 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Die Bundesregierung einigt sich auf ein Reformpaket - darunter Änderungen bei Krankschreibungen. Außerdem: Kann die 30-Tage-Sex-Challenge Beziehungen stärken? Und warum immer mehr Deutsche ans Auswandern denken. Das und mehr in der Sendung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen