Vom Häuserkauf über Taifune bis hin zu MicrocarsJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 26.08.2026: Vom Häuserkauf über Taifune bis hin zu Microcars
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Der Traum vom Eigenheim - doch worauf sollte man beim Kauf achten? Außerdem: Ein unerwarteter Taifun wird zur Lebensgefahr und Microcars für Teenager werden immer beliebter. All das und mehr in der Sendung.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
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