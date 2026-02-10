Sat.1 NRW
Folge vom 10.02.2026: Sat.1 NRW 10.02.2026
+++ Wieder Streik: Bis zu 16.000 Beschäftigte in Düsseldorf fordern sieben Prozent mehr Lohn +++ Messer-Streit: In Recklinghausen eskaliert ein Streit, ein Mann wird lebensgefährlich verletzt +++ Eskalationsstufe Radweg: In Essen kocht die Stimmung wegen der Mobilitätswende +++ Außerdem: Safer Internet Day sensibilisiert Kinder und Jugendliche für KI erstellte Fake-Videos. Neueste Zahlen zur Verkehrssicherheit in Nordrhein-Westfalen: Weniger schwere Unfälle trotz mehr Verkehr. Wieder Schüsse im Berliner Viertel in Monheim. Busunfall in Wuppertal: 10 Personen verletzt. Großbrand in Duisburger Freibad-Imbiss, Verdacht auf Brandstiftung. Besorgniserregende Wohnsituation in Köln-Weiden mit Müll, Ratten und kaputten Klingeln. Aufklärungsaktion des NRW Justizministeriums gegen Einsatz von K.O.-Tropfen. Ärger in Essen wegen Ausbau der Fahrradstraßen.