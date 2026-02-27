Sat.1 NRW
Folge vom 27.02.2026: Sat.1 NRW 27.02.2026
+++ Streik-Stress: Busse und Bahnen in NRW stehen still +++ Blaulicht im Rotlicht: Rätselhafter Messerangriff in Dortmund +++ Happy Birthday, Pikachu: 30 Jahre Pokemon gefangen, getauscht und gesammelt Außerdem: In Dortmund droht eine enorme Verkehrsbelastung mit einem BVB-Spiel gegen die Bayern, einer großen Techno-Veranstaltung, den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften und Straßensperrungen aufgrund von Baumaßnahmen. Ein neues in NRW entwickeltes Videospiel soll Jugendliche für Extremismus und Fake News sensibilisieren. In Duisburg wurde ein Mann vor einem Bordell mit mehreren Messerstichen niedergestochen. In Herne ist ein Kleinkind aus einem Fenster im ersten Stock gefallen und musste in eine Klinik geflogen werden. Nordrhein-Westfalen investiert in die digitale Zukunft mit dem Erwerb eines riesigen Rechenzentrums in Kaarst. Der Bundestag diskutiert ein Gesetz zur Stärkung kleiner ländlicher Apotheken.