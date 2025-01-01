SAT.1 SPEZIAL. Wer soll das bezahlen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: SAT.1 SPEZIAL. Wer soll das bezahlen?
92 Min.Ab 12
Ob Lebensmittel, Autofahren, Reisen, Mieten, Eis, Pizza, Strom oder Gas - Deutschland wird immer teurer. Wie schafft man es, trotz Kostenexplosion den Kopf über Wasser zu halten? Wer soll all das noch bezahlen? In der Dokumentation zeigt Moderator Matthias Killing die größten Geldfresser sowie Tipps und Tricks, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. In begleitenden Talks geht er mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft ins Gespräch.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1