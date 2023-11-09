SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter SchnäppchentestJetzt kostenlos streamen
SAT.1 Spezial.
Folge 5: SAT.1 SPEZIAL. Deutschlands größter Schnäppchentest
89 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
Matthias Killing präsentiert die größten Online-Schnäppchen, die schlausten Spar-Tipps und die Geheimnisse der Preis-Profis. Wann und wo kauft man am besten online und wo lauern die Betrugs- und Kostenfallen? Wann gibt es im Supermarkt die lukrativsten Preise? Und wo bekommt man attraktive Weihnachtsgeschenke besonders günstig? Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen gibt außerdem Tipps, wie man mit einigen Klicks Geld sparen kann. Hinweis: +++Gewinnspiel beendet - Bitte nicht mehr teilnehmen!+++
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SAT.1 Spezial.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1