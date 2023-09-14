Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Spezial.

SAT.1 Spezial. Armut in Deutschland

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 14.09.2023
SAT.1 Spezial. Armut in Deutschland

SAT.1 Spezial. Armut in DeutschlandJetzt kostenlos streamen

SAT.1 Spezial.

Folge 4: SAT.1 Spezial. Armut in Deutschland

97 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 12

Deutschland ist ein reiches Land - trotzdem war hier 2022 laut Statistischem Bundesamt etwa jede siebte Person armutsgefährdet, darunter knapp 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche. Was, wenn ein Schulausflug das Budget übersteigt und ein Eisdielen-Eis Ausnahme sein muss? Jörg Pilawa arbeitet als Botschafter regelmäßig bei der Tafel und ist im SAT.1 Spezial zu Gast. Er spricht mit Eltern, Singles und Rentnern darüber, wie es ist, wenn aus Verzicht soziale Ausgrenzung wird.

