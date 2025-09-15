Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 2Folge 1vom 15.09.2025
51 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Im Burgenland eskaliert eine Vorglüh-Party, als Sabrina Brandon spontan tätowiert. In Braunau wird Bierpong mit pikanten Einsätzen gespielt. Die Salzburger Zwillinge Viktoria und Katharina zeigen, dass Feiern auch stilvoll sein kann - wer mit wem anbandelt, bleibt offen. Aus Wien Simmering startet ein Partybus voller Stimmung. Überall fließt der Alkohol in Strömen, während die Nacht jung ist und alles möglich scheint...

