Folge 2: Chrisi, Sabrina & das Chaos im Club
46 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12
Das Burgenländer Paar Chrisi und Sabrina stürzen sich in eine turbulente Partynacht, die von Alkohol und Auseinandersetzungen geprägt ist. In Oberösterreich feiern Dominik und Alex ihren Bierpong-Triumph auf der Tanzfläche. Währenddessen treffen die Salzburger Mädels im Club auf zwei attraktive Männer. Doch können die Jungs mit ihren Tanzkünsten und ihrer Unterhaltung punkten?
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4