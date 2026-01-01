Saturday Night Forever
2 StaffelnAb 12
2 StaffelnAb 12
Saturday Night Forever
Für fast eine Millionen Jugendliche gibt es am Wochenende nur ein Ziel: Party! Das Team von "Saturday Night Forever" begleitet sie durch die Nacht, zeigt ihre Sorgen, Wünsche und ihre Feierwut - egal ob in der Großstadt oder auf dem Land.
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2017
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2: ProsiebenSat.1 PULS4
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