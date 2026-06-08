SCHAU-FENSTER: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Schau-Fenster: Geier
Folge 1: SCHAU-FENSTER: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg (in voller Länge)
133 Min.Folge vom 08.06.2026
"SCHAU-FENSTER ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge kann man die Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg Hellbrunn in ihrem Revier beobachten. Sendungshinweis: Schau-Fenster, 9.6.2026, 03.20 Uhr in ORF III
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