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Schau-Fenster: Geier

SCHAU-FENSTER: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg (in voller Länge)

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.06.2026
SCHAU-FENSTER: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg (in voller Länge)

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Schau-Fenster: Geier

Folge 1: SCHAU-FENSTER: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg (in voller Länge)

133 Min.Folge vom 08.06.2026

"SCHAU-FENSTER ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge kann man die Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg Hellbrunn in ihrem Revier beobachten. Sendungshinweis: Schau-Fenster, 9.6.2026, 03.20 Uhr in ORF III

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