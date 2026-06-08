Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Schau-Fenster: Geier

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 08.06.2026
Schau-Fenster: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg

Schau-Fenster: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo SalzburgJetzt kostenlos streamen

Schau-Fenster: Geier

Folge 2: Schau-Fenster: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg

42 Min.Folge vom 08.06.2026

"Schau-Fenster" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge kann man die Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg Hellbrunn in ihrem Revier beobachten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schau-Fenster: Geier
ORF III

Schau-Fenster: Geier

Alle 1 Staffeln und Folgen