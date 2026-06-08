Staffel 1Folge 2vom 08.06.2026
Schau-Fenster: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo SalzburgJetzt kostenlos streamen
Schau-Fenster: Geier
Folge 2: Schau-Fenster: Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg
42 Min.Folge vom 08.06.2026
"Schau-Fenster" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge kann man die Mönchsgeier und Gänsegeier aus dem Zoo Salzburg Hellbrunn in ihrem Revier beobachten.
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Schau-Fenster: Geier
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