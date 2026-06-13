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SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres

SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres

ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.06.2026
SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres

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SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres

Folge 1: SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres

40 Min.Folge vom 13.06.2026

"SCHAU-FENSTER ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge kann man das Haibecken im Haus des Meeres beobachten.

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