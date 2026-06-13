SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres
Folge 2: SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres (in voller Länge)
121 Min.Folge vom 13.06.2026
"SCHAU-FENSTER ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge kann man das Haibecken im Haus des Meeres beobachten. Sendungshinweis: "SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres", 14. Juni 2026, 05.15 Uhr in ORF III
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SCHAU-FENSTER: Haibecken im Haus des Meeres
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