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Schau-Fenster: Rollrasen

Schau-Fenster: Rollrasen wird verlegt (in voller Länge)

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 08.06.2026
Schau-Fenster: Rollrasen wird verlegt (in voller Länge)

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Schau-Fenster: Rollrasen

Folge 1: Schau-Fenster: Rollrasen wird verlegt (in voller Länge)

120 Min.Folge vom 08.06.2026

"Schau-Fenster" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge wird ein Rollrasen in einem Garten verlegt. Sendungshinweis: Schau-Fenster, 9.6.2026, 04.45 Uhr in ORF III

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