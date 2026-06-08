Schau-Fenster: Rollrasen wird verlegt (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Schau-Fenster: Rollrasen
Folge 1: Schau-Fenster: Rollrasen wird verlegt (in voller Länge)
120 Min.Folge vom 08.06.2026
"Schau-Fenster" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge wird ein Rollrasen in einem Garten verlegt. Sendungshinweis: Schau-Fenster, 9.6.2026, 04.45 Uhr in ORF III
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Schau-Fenster: Rollrasen
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Copyrights:© Season 1: ORF 3