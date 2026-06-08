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Schau-Fenster: Rollrasen

SCHAU-FENSTER: Rollrasen wird verlegt

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 08.06.2026
SCHAU-FENSTER: Rollrasen wird verlegt

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Schau-Fenster: Rollrasen

Folge 2: SCHAU-FENSTER: Rollrasen wird verlegt

40 Min.Folge vom 08.06.2026

"SCHAU-FENSTER" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge wird ein Rollrasen in einem Garten verlegt.

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