SCHAU-FENSTER: Rollrasen wird verlegtJetzt kostenlos streamen
Schau-Fenster: Rollrasen
Folge 2: SCHAU-FENSTER: Rollrasen wird verlegt
40 Min.Folge vom 08.06.2026
"SCHAU-FENSTER" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge wird ein Rollrasen in einem Garten verlegt.
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Schau-Fenster: Rollrasen
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