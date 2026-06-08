SCHAU-FENSTER: Spazierfahrt durch Schönbrunn (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen
Schau-Fenster: Schönbrunn
Folge 1: SCHAU-FENSTER: Spazierfahrt durch Schönbrunn (in voller Länge)
113 Min.Folge vom 08.06.2026
"SCHAU-FENSTER" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge wird eine bezaubernde Spazierfahrt durch Schönbrunn aus einer Rollstuhl-Perspektive unternommen. Sendungshinweis: Schau-Fenster, 9.6.2026, 04.05 Uhr in ORF III
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Schau-Fenster: Schönbrunn
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