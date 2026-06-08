Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schau-Fenster: Schönbrunn

SCHAU-FENSTER: Spazierfahrt durch Schönbrunn

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 08.06.2026
SCHAU-FENSTER: Spazierfahrt durch Schönbrunn

SCHAU-FENSTER: Spazierfahrt durch SchönbrunnJetzt kostenlos streamen

Schau-Fenster: Schönbrunn

Folge 2: SCHAU-FENSTER: Spazierfahrt durch Schönbrunn

40 Min.Folge vom 08.06.2026

"SCHAU-FENSTER" ist ein ruhiges Slow-TV-Format mit klaren, vertrauten Bildern, das zum entspannten Beobachten, Erinnern und Entdecken einlädt. In dieser Folge wird eine bezaubernde Spazierfahrt durch Schönbrunn aus einer Rollstuhl-Perspektive unternommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schau-Fenster: Schönbrunn
ORF III
Schau-Fenster: Schönbrunn

Schau-Fenster: Schönbrunn

Alle 1 Staffeln und Folgen