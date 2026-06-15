Folge vom 15.06.2026
Paper Attends an Elite Institution/The New LandlordJetzt kostenlos streamen
Schere, Stein, Papier
Folge vom 15.06.2026: Paper Attends an Elite Institution/The New Landlord
22 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 6
Papier glaubt, er sei an einer Elite-Uni angenommen worden. Dann merkt er, dass er nur in der dritten Klasse gelandet ist, die jedoch überraschend schwer ist. Schere bringt Lou dazu zu kündigen. Daraufhin übernimmt Catalina und ruiniert sein Leben.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon