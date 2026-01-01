Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gefährliche Lügen

SAT.1Staffel 10Folge 3
Gefährliche Lügen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 3: Gefährliche Lügen

23 Min.Ab 12

Liv (16) liegt mit ihrer Mutter im Clinch. Sie kann ihr nicht verzeihen, dass sie in ein langweiliges Dorf umgezogen sind. Liv musste ihre Freunde zurücklassen und findet in ihrer neuen Schule keinen Anschluss. Sie flüchtet sich immer öfter ins Netz, wo sie den attraktiven und charmanten Luca kennenlernt. Er ist der einzige, der sie versteht und unterstützt. Die Bindung zu Luca wird immer intensiver und sie gerät in eine immer größere Abhängigkeit ...

