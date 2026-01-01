Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Papa? Nein danke!

SAT.1Staffel 10Folge 4
Papa? Nein danke!

Papa? Nein danke!Jetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 4: Papa? Nein danke!

23 Min.Ab 12

Kinder machen Krach, Dreck und rauben dir deine Freiheit! Zumindest sieht Hendrik Janssen (34) das so. Als Eheberater hört er tagtäglich die Probleme gestresster Eltern. Der Therapeut verfolgt lieber einen anderen Lifestyle: Partys, Porsche und Modelfreundin Lina (29). Am liebsten zieht er mit seinem Freund Jasper durch die Clubs. Doch dann soll sich alles ändern - mit nur einem Schwangerschaftstest.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen