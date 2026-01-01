Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Papa? Nein danke!
23 Min.Ab 12
Kinder machen Krach, Dreck und rauben dir deine Freiheit! Zumindest sieht Hendrik Janssen (34) das so. Als Eheberater hört er tagtäglich die Probleme gestresster Eltern. Der Therapeut verfolgt lieber einen anderen Lifestyle: Partys, Porsche und Modelfreundin Lina (29). Am liebsten zieht er mit seinem Freund Jasper durch die Clubs. Doch dann soll sich alles ändern - mit nur einem Schwangerschaftstest.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1