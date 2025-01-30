Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Noch ein Coffee to go

SAT.1Staffel 8Folge 9
Noch ein Coffee to go

Noch ein Coffee to goJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 9: Noch ein Coffee to go

23 Min.Ab 12

Cupcakes, Glückskekse und der Traummann - eigentlich läuft im Leben von Finja Schneider alles super, bis ihr Dauerfreund Jens ihr einen Heiratsantrag macht. Doch Finja hat ein kleines Geheimnis: Sie ist schon längst mit ihrer Jugendliebe Ole verheiratet. Um einer Antwort zu entkommen, flieht sie auf Oles Bauernhof. Dabei werden ihre alten Gefühle geweckt und sie muss sich entscheiden: alt versus neu.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen