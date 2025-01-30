Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 11
23 Min.Ab 12

Die 26-jährige Kim Sander ist es leid, als Polizeiobermeisterin einen Kampf gegen Windmühlen zu führen. Auf das Drängen ihres Vaters entschied sie sich für eine Laufbahn bei der Polizei, gerät aber immer wieder in einen inneren Konflikt mit den rauen Methoden ihrer Kollegen. Als sie mit ihren Kollegen ein Lager von illegalen Flüchtlingen stürmt, ist sie plötzlich auf die Hilfe eines Unbekannten angewiesen, der sich schon bald nicht nur als Retter in der Not entpuppt ...

SAT.1
