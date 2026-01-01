Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 7: Alles Liebe Dein Valentin
23 Min.Ab 12
Laura ist alleinerziehend und muss sich als Bedienung durchschlagen. Um ihren Sohn Valentin zu beschützen, erzählt sie ihm, sein Vater sei ihre Jugendliebe Joshua. Der ist Arzt in Afrika und damit weit weg. Doch plötzlich taucht er im Burgerladen auf und kommt Lauras Lügengeschichten langsam auf die Schliche. Dann steht plötzlich noch Valentins leiblicher Vater Christian auf der Matte. Kann Laura die Situation retten oder wird Valentin die Wahrheit über seinen Vater erfahren?
