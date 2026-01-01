Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alles Liebe Dein Valentin

SAT.1Staffel 8Folge 7
Alles Liebe Dein Valentin

Alles Liebe Dein ValentinJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 7: Alles Liebe Dein Valentin

23 Min.Ab 12

Laura ist alleinerziehend und muss sich als Bedienung durchschlagen. Um ihren Sohn Valentin zu beschützen, erzählt sie ihm, sein Vater sei ihre Jugendliebe Joshua. Der ist Arzt in Afrika und damit weit weg. Doch plötzlich taucht er im Burgerladen auf und kommt Lauras Lügengeschichten langsam auf die Schliche. Dann steht plötzlich noch Valentins leiblicher Vater Christian auf der Matte. Kann Laura die Situation retten oder wird Valentin die Wahrheit über seinen Vater erfahren?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen