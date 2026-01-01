Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 8 Folge 13
23 Min. Ab 12

Aus Hannes' (36) und Jessika Wegeners (34) Beziehung ist die Luft raus: Im Bett läuft nichts mehr und das interessanteste Gesprächsthema ist Waschpulver. Die Beziehung ist am Nullpunkt. Hannes' Freund Gabriel hat eine Idee: Partnertausch! Seiner Beziehung hat das wieder richtig Leben eingehaucht. Hannes und Jessika probieren es aus. Doch dann der Schock: Jessika ist schwanger! Ist Hannes bereit, ein fremdes Kind großzuziehen?

SAT.1
