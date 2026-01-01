Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Lass uns fremdgehen
23 Min.Ab 12
Aus Hannes' (36) und Jessika Wegeners (34) Beziehung ist die Luft raus: Im Bett läuft nichts mehr und das interessanteste Gesprächsthema ist Waschpulver. Die Beziehung ist am Nullpunkt. Hannes' Freund Gabriel hat eine Idee: Partnertausch! Seiner Beziehung hat das wieder richtig Leben eingehaucht. Hannes und Jessika probieren es aus. Doch dann der Schock: Jessika ist schwanger! Ist Hannes bereit, ein fremdes Kind großzuziehen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1