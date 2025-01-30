Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Liebe auf Diät

SAT.1Staffel 8Folge 14
Liebe auf Diät

Liebe auf DiätJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 14: Liebe auf Diät

23 Min.Ab 12

Fett und eklig! Das denkt die 27-jährige Yvonne Nink von sich selbst. Als sie dann auch noch von ihrem Date gedemütigt wird, muss eine Diät her. Ausgerechnet im Fitnessstudio trifft sie dann auf den durchtrainierten Daniel und es funkt sofort. Um ihm zu gefallen, will sie ihr Vorhaben beschleunigen und greift zu Diätpillen. Doch damit begibt sie sich auf einen lebensgefährlichen Pfad ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen