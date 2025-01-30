Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 36: London in Trouble
23 Min.Ab 12
Lisa Nowak (30) betreibt mit ihrer großen Liebe John Morris (38) ein Hostel, in dem Johns gesamte Ersparnisse stecken. Die beiden rackern sich ab. Trotzdem wirft das Hostel keinen Gewinn ab. Als dann noch ein Rohrbruch das Hostel unbewohnbar macht, verschweigt Lisa John, dass sie die Versicherungsbeiträge nicht bezahlt hat. Sie versucht vergeblich, das Geld aufzutreiben. Eine Begegnung mit ihrem ehemaligen Mitschüler Eric Kaiser (32) droht Lisa zum Verhängnis zu werden ...
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1