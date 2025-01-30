Meine Tochter, ihr Freund und ichJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 61: Meine Tochter, ihr Freund und ich
23 Min.Ab 12
Karen Berger ist eine glückliche Mutter und Ehefrau. Doch sie lebt seit 18 Jahren mit einer Lüge. Als ihr Jugendfreund Tom plötzlich vor der Tür steht, droht alles aufzufliegen. Denn Tom ist nicht ohne Grund zurückgekommen. Über Karens Tochter Lara (17) versucht er sich in ihr Leben zurückzuschleichen. Doch nicht Karen verliebt sich in Tom, sondern Lara. Für Karen eine Katastrophe, denn die beiden könnten mehr gemeinsam haben, als ihr lieb ist ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1