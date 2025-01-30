Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 65: Liebe geht durch den Magen
23 Min.Ab 12
Michelle Kamp (34) ist ein echter Worcaholic: als Chefköchin ist das Restaurant "Borgers" ihr Lebensmittelpunkt. Bis sich ihr Leben von heute auf morgen schlagartig ändert: Michelles beste Freundin verunglückt tödlich und Michelle nimmt deren Tochter Emilia bei sich auf. Die 16-Jährige stellt ihr Leben komplett auf den Kopf. Als Michelles Chefin Anke ihr dann auch noch einen Hilfskoch an die Seite stellt, gerät auch ihr Berufsalltag aus den Fugen ...
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
12
