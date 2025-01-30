Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mama ist watching you

SAT.1Staffel 8Folge 71
Mama ist watching you

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 71: Mama ist watching you

23 Min.Ab 12

Angst, Panik und totale Überwachung. Seit dem Tod ihres Sohnes ist die 37-jährige Marlene Büchner im stetigen Kontrollmodus. Sie versucht mit allen Mitteln, ihre Tochter Kira (16) zu beschützen und merkt dabei nicht, dass sie sie immer mehr in einen goldenen Käfig sperrt. Schließlich haut Kira von zuhause ab. Als die Polizei das Handy der 17-Jährigen findet, muss sich Marlene der grausamen Wahrheit stellen. Hat sie ihre Tochter in Gefahr gebracht?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

