Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 100: Mehr Schein als Sein
23 Min.Ab 12
Dauer-Single, arbeitslos und keine Diät funktioniert. Das Leben von Isa Heinrich läuft gerade überhaupt nicht nach Plan. Doch als die tollpatschige 33-Jährige den attraktiven Banker Timm Reuter kennenlernt, gibt es endlich einen Lichtblick in ihrem Leben. Um jedoch mit dem Lebensstandard des Traummannes mithalten zu können, beginnt sie schließlich die Gäste ihres Stammlokals zu beklauen. Doch das Lügengeflecht ist eine tickende Zeitbombe.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1