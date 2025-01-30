Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 120: Hypochonder
22 Min.Ab 12
Singlefrau Anna hat panische Angst vor Viren und Bakterien. Dadurch geht die 28-jährige Hotelangestellte täglich durch die Hölle. Sie unterdrückt selbst ihre Gefühle gegenüber dem charmanten Nachbarn Eric, der völlig in sie verschossen ist. Das Schlimmste ist nämlich: Eric ist Arzt und mit Bakterien und Viren durch und durch verseucht! Doch als Anna eines Tages direkt vor Erics Augen zusammensackt, nimmt er sie ernst und geht dem Ganzen auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 8
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1