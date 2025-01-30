Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein unheimlicher Freund

SAT.1Staffel 8Folge 126
Mein unheimlicher Freund

Mein unheimlicher FreundJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 126: Mein unheimlicher Freund

23 Min.Ab 12

Nach 20 Jahren Ehe wurde Vera Andernach (42) von ihrem Ehemann Peter verlassen - wegen einer Jüngeren. Doch Vera ist sich sicher, dass ihr Peter wird zu ihr und der gemeinsamen Tochter Sarah zurückkehren wird. Der Traum zerplatzt, als Peters neue Freundin schwanger wird. Zutiefst verletzt stürzt sich Vera in eine Beziehung mit ihrem Lachyoga-Trainer Rainer. Zu spät merkt sie, dass sie sich ein Monster ins Haus geholt hat.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen