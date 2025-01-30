Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Sucht nach Liebe

SAT.1Staffel 8Folge 136
Sucht nach Liebe

Sucht nach LiebeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 136: Sucht nach Liebe

22 Min.Ab 12

Der ehemalige Schuhverkäufer Kevin Förster (37) tritt seine neue Stelle als Kaufhausdetektiv an. Bereits an seinem ersten Arbeitstag läuft nichts nach Plan: Er erwischt Melina Popp (33) beim Ladendiebstahl und verliebt sich in sie. Er bringt es nicht übers Herz, seine Angebetete anzuzeigen. Bei dieser einen Begegnung soll es nicht bleiben. Kurz darauf erfährt Kevin von Melinas dunklem Geheimnis und weiß eines ganz sicher: Er muss die Frau seiner Träume um jeden Preis beschützen!

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen